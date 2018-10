Polemica revisionista all'Europarlamento: "Nazismo è di sinistra"

Roma, (askanews) - Dibattito surrealista e con dosi di revisionismo storico nella plenaria di Strasburgo del Parlamento europeo. Il capogruppo dei Conservatori, il britannico Syed Kamall, ha affermato che il nazismo è "un'ideologia di sinistra" e che "i socialisti vogliono le stesse cose dei nazisti".Il capogruppo dei Conservatori è intervenuto durante il dibattito in Aula sui risultati dell'ultimo consiglio europeo, rivolgendosi al capogruppo dei Socialisti e Democratici, il socialdemocratico tedesco Udo Bullmann. E ha affermato: "Quando si parla di estremisti di destra, dobbiamo ricordare che i nazisti erano nazionalsocialisti, ovvero un ceppo del socialismo, un'ideologia di sinistra. Vogliono le stesse cose che volete voi, siamo chiari. Dico che è un'ideologia di sinistra. Non mentiamo".Alla fine dell'intervento del capogruppo conservatore, ha preso la parola il presidente del Parlamento Antonio Tajani."Non credo che in quest'Aula - ha detto - ci siano nostalgici o eredi del nazismo o della dittatura comunista sovietica. Due orribili e devastanti sistemi politici che hanno prodotto ferite profonde all'Europa. Grazie a Dio queste due dittature sono scomparse, grazie all'Unione europea".A questo punto, il leader storico del partito euroscettico britannico Ukip, Farage, ha cominciato a ridere di gusto. Tajani ha replicato: "C'è poco da ridere. C'è da rispettare le idee degli altri anche quando non si è d'accordo. 'Risus abundat in ore stultorum'. Imparate a rispettare gli altri, se volete essere rispettati. Onorevole Farage - ha continuato il presidente dell'Europarlamento - impari a rispettare gli altri, perché questa è la democrazia. Lei, evidentemente, è un nostalgico di qualche dittatura, se non rispetta le opinioni degli altri. Noi abbiamo sempre rispettato le sue. Lei non ha alcuna autorizzazione a non rispettare quelle degli altri".