Prima associazione M5s fa ricorso contro il Movimento 'solo noi possiamo usare nome e simbolo'

(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2018 "Gli attivisti hanno trovato la notizia della costituzione di una nuova associazione tutti elementi non decisi dalla rete e in contrasto con articolo 4 dello statuto. Avendo presentato un ricorso in cui si è fatto presente che Beppe Grillo crea una situazione di conflitto di interessi nella quale la prima associazione si è trovata pregiudicata. Per questo abbiamo chiesto un curatore. E questa valutazione è stata ritenuta fondata dal tribunale di Genova. Diritto al nome, al simbolo e al possesso del dominio movimento5stelle.it". Così l'avvocato Lorenzo Borrè legale, insieme al collega genovese Alessandro Gazzolo, del Comitato per la Difesa dei Diritti dell'Associazione M5S, il gruppo che mette insieme alcuni tra gli attivisti ancora iscritti alla prima associazione Movimento 5 Stelle del 2009. Borrè lo ha spiegato dopo che ieri il Tribunale di Genova ha accolto l'istanza avanzata dal Comitato per la nomina di un curatore speciale che tuteli nome e simbolo del gruppo, in uso alla nuova associazione nata a fine 2017. Courtesy Facebook Giu Valentino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev