(Agenzia Vista) Washington, 23 ottobre 2018 Il Presidente degli USA Donald Trump minaccia di mandare l'esercito per la carovana di migranti provenienti dall'Honduras che definisce "criminali che non entreranno mai nel nostro Paese sotto la mia guardia". Intanto tra i 4000 disperati che tentano di oltrepassare il confine col Messico è morto un ragazzo di 27 anni cadendo da un camion._ Courtesy YouTube The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev