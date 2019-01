Primo compleanno della cucciola di panda: carote e torta gelato

Roma, 14 gen. (askanews) - Primo compleanno per una cucciola di panda gigante allo zoo di Kuala Lumpur in Malaysia con una torta gelato ornata di carote.La piccola pesa già 34 chili ed è la secondogenita dei due panda cinesi Liang Liang e Xing Xing, prestati a Kuala Lumpur nel 2014 per dieci anni. Il primo pandino, Nuan Nuan, nato nell'agosto 2015, è stato rimandato in Cina nel 2017 (secondo l'accordo, i cuccioli nati in Malaysia devono essere trasferiti in Cina al secondo compleanno).Il WWF calcola che ci siano ancora 1.800 esemplari di panda gigante allo stato selvatico, per lo più nelle foreste di bambù delle montagne della Cina occidentale.