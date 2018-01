(Agenzia Vista) Roma, 05 gennaio 2018 Protesta guide turistiche a Roma ''no a formazione privata, vogliamo legge nazionale'' Anche le guide turistiche scendono in piazza per rivendicare uno status adeguato. L'associazione nazionale è scesa sul piede di guerra quando sembrava che il ministro Franceschini fosse pronto a firmare un protocollo d'intesa con le Regioni, accordo che avrebbe permesso a chi si formava presso enti privati di diventare guida turistica. Un affronto per l'Angt che rivendica l'importanza del proprio lavoro e chiede a gran voce una legge nazionale che regolamenti l'accesso alla professione. Intanto il ministro si è preso una pausa di riflessione riguardo l'opportunità di firmare il protocollo. courtesy_Retesole Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev