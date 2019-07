Putin al Quirinale con oltre un'ora di ritardo sul programma

Roma, 4 lug. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha accolto nel cortile d'onore del Quirinale il presidente russo Vladimir Putin in visita ufficiale in Italia. Per l'occasione la Capitale è stata blindata con gli inevitabili disagi per la circolazione.Putin è giunto al Colle con oltre un'ora di ritardo rispetto al programma, dopo l'incontro in Vaticano con Papa Francesco.Sul Torrino è stata issata la bandiera della Federazione russa. I due presidenti, dopo aver assistito all'esecuzione degli inni nazionali da parte del picchetto d'onore, si sono trasferiti nella sala del Bronzino per la presentazione delle due delegazioni e una colazione di lavoro.Subito dopo Putin si è recato a Palazzo Chigi, dove è stato ricevuto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il ritardo accumulato sulla tabella di marcia dal leader russo è stato di almeno un'ora e mezza rispetto al programma stabilito. Dopo il colloquio, la consueta conferenza stampa congiunta e poi la cena di Stato.