Raduno M5S a Perugia: in marcia contro la povertà

Perugia (askanews) - Centinaia di attivisti del Movimento 5 stelle si sono radunati ai giardini del Frontone di Perugia, punto di partenza della marcia Perugia-Assisi a sostegno del "reddito di cittadinanza". È la seconda edizione, dopo quella del 9 maggio 2015, dell'iniziativa dedicata al contrasto alla povertà.In piazza anche il leader Beppe Grillo e Davide Casaleggio, responsabile delle strategie di comunicazione e delle strutture informatiche che sorreggono l'organizzazione vurtuale del Movimento."Questa è una marcia per l'intelligenza - ha detto - il reddito di cittadinanza non è una questione di dare i soldi ma di ridare dignità alle persone, le persone hanno bisogno che lo Stato sia presente e non sia solo un poliziotto in assetto antisommossa".Il leader M5S prima di incamminarsi ha citato il mito di Prometeo che rubava il fuoco agli dei: "Rubiamo i soldi a voi che li prendete con le tangenti!".