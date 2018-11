(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2018 Raggi assolta esce sorridente da Procura Sentenza spazza via due anni di fango politico Le parole della sindaca di Roma, Virginia Raggi, all'uscita dal tribunale di Roma dopo la sentenza di assoluzione: "Questa sentenza spazza via due anni di fango politico. Vado avanti per la mia città e il movimento Cinque stelle''. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev