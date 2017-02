Sostenitori del Movimento 5 Stelle in piazza del Campidoglio per mostrare il sostegno a Virginia Raggi. La sindaca di Roma, acclamatissima, è stata accolta da cori e striscioni e ha promesso di non mollare, malgrado le difficoltà. (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Roma, 17 febbraio 2017