(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2019 Regionali Campania, Berlusconi: "Carfagna? Candidato ideale, ma ora nome è Caldoro" Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in conferenza stampa a Montecitorio: "Sulla Campania abbiamo discusso insieme, avevamo discusso su un candidato ideale, immaginate quale è...ma visto che non intende candidarsi, il nostro nome è quello di Stefano Caldoro. Penso che sabato e domenica ci incontreremo per ufficializzare. Siamo noi che dobbiamo indicare il nome e il nostro nome è Stefano Caldoro" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev