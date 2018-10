(Agenzia Vista) Firenze, 20 ottobre 2018 Renzi alla Leopolda ricorda Wanda Ferragamo: "Donna in grado di portare Italia nel mondo" "Mi piace ricordare qui Wanda Ferragamo perché è una donna che ha scelto l'Italia e l'ha portata in tutto il mondo". Queste le parole di Matteo Renzi dal palco della Leopolda 2018, dando il via al secondo giorno di lavori. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it