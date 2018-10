Renzi: c'è gente che governa bene in Italia, ma non è il governo

Firenze, (askanews) - "Inizieremo un lavoro che valorizzi chi sta governando bene in Italia. C'è gente che governa bene in Italia, ma non è il governo. Sono i nostri sindaci che governano bene, non sono i nostri ministri". Lo ha detto Matteo Renzi, aprendo il secondo giorno della Leopolda 9, a Firenze.