(Agenzia Vista) Torino, 23 febbraio 2019 “Ci sono persone civili e incivili chi dice che devo essere impiccato come Giarrusso sono incivili e mi fanno schifo e non conosce la civiltà che non è ne di destra ne di sinistra”. Lo ha detto l'ex premier Matteo Renzi a margine della presentazione del suo libro a Torinio Lingotto Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev