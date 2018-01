Renzi: o vinciamo noi o sarà un problema per l'Italia

(Agenzia Vista) Milano, 14 gennaio 2018 Renzi o vinciamo noi o sara un problema per l Italia Il segretario del Pd, Matteo Renzi, lancia la candidatura alla presidenza della Regione Lombardia per il centrosinistra di Giorgio Gori all'evento organizzato dal Pd 'Milano: "Siamo in un tempo in cui se a uno non torna un bilancio con la penna mette 5 milioni in più. + un tempo bellissimo per la politica ma da qui al 4 marzo c'è da vincere contro i 5 stelle, l'incompetenza elevata a elemento di orgoglio" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev