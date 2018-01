(Agenzia Vista) Milano, 14 gennaio 2018 Renzi scherza: Gori piu' a sinistra di me, voi direte 'non e' difficile' ''Quando ho conosciuto Giorgio Gori ho notato che era piu' a sinistra di me su alcune questioni, voi direte ''non ci vuole molto''. Ecco vi ho preceduto''. Queste le parole di Giorgio Gori, candidato alla presidenza della Regione Lombardia per il Partito Democratico, dal palco di ''Obiettivo Governo'' evento orgnizzato dal partito per la campagna elettorale. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev