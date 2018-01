(Agenzia Vista) Milano, 14 gennaio 2018 Renzi scherza su Calenda: pensavo fosse fighetto di Confindustria ''Calenda aveva pregiudizi verso di me, pensando che fossi quello che veniva solo a rottamare, io avevo pregiudizi verso di lui pensando fosse il fighetto di Confindustria''. Queste le parole di Giorgio Gori, candidato alla presidenza della Regione Lombardia per il Partito Democratico, dal palco di ''Obiettivo Governo'' evento orgnizzato dal partito per la campagna elettorale. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev