Renzi su Askanews: il tema è all'attenzione di Lotti

Roma, (askanews) - "La nostra vicinanza ai lavoratori che stanno combattendo. Abbiamo posto questo tema all'attenzione del ministro Lotti". Così il segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, a chi gli chiedeva della situazione dell'agenzia Askanews, da anni sottoposta ad ammortizzatori sociali (ora in cassa integrazione) e per il momento rimasta esclusa dalla gara per l'assegnazione dei servizi in convenzione con palazzo Chigi, a margine della presentazione delle liste PD al teatro Eliseo di Roma.