Richetti (Pd) canta "Vado al massimo" in chiave anti-vitalizi

Roma, (askanews) - Il portavoce del Partito Democratico Matteo Richetti si è intrattenuto alla Karaoke Rock Bike di Radio Rock 106.6 dell inviato Dejan dilettandosi in una spigliata versione di "Vado al massimo" di Vasco Rossi, intonata in chiave anti-vitalizi.Intercettato a margine della presentazione del libro di Veronica De Romanis "L'austerità fa crescere" a Roma, l'esponente renziano originario di Sassuolo ha colto l'occasione per rimarcare il suo impegno in materia, alludendo alla proposta di legge che porta il suo nome, attualmente in discussione alla Camera:Come andrà a finire con i vitalizi, gli chiede Dejan. "Deve finire bene - risponde il deputato - deve chiudersi, bisogna trovare la legge, bisogna che i politici abbiano la pensione che hanno tutti i cittadini. È molto semplice. Senza eroismo, senza populismo, senza demagogia, ma è fondamentale fare le cose seriamente", ha commentato.