(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2018 Rifiuti, Lombardi Zingaretti mette in difficolta' Roma per creare problemi a M5s Il Movimento 5 Stelle ha presentato il fondo regionale per il microcredito nel Lazio. Presente la candidata alle regionali Roberta Lombardi, la quale a margine si è soffermata sul tema rifiuti. "Dobbiamo chiudere la questione se andremo al governo - ha affermato - In questi mesi Zingaretti ha cercato di mettere in difficoltà Roma per creare problemi all'amministrazione del Movimento 5 Stelle". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev