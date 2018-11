Rifiuti, Salvini: lunedì a Caserta, troveremo una soluzione

Milano (askanews) - Per quello che riguarda la questione rifiuti "saremo a Caserta lunedì e troveremo sicuramente una soluzione positiva per la salute e l'economia". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine dell'Assemblea nazionale della Cna a Milano."Ovunque - ha continuato il leader della Lega - i rifiuti producono ricchezza, l'Italia è l'unico paese e in particolare la Campania è una delle poche regioni, che dai rifiuti ci perde e non ci guadagna. Siccome non vorrei che i bambini morissero di fumi tossici, il governo ha il dovere di trovare soluzioni perevitare una nuova emergenza rifiuti".Soluzione che, secondo Salvini, andava trovata da tempo: "Mi domando, chi ha governato sia a livello locale che a livello nazionale negli ultimi dieci, quindici anni, perché non ha fatto partire i lavori? Berlusconi aveva un piano per cinque termovalorizzatori puliti e produttivi, ma è rimasto nelcassetto. Parlerò con Luigi con cui abbiamo sempre trovato l'accordo, nell'interesse dei campani, non per gli interessi di altri".