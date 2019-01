(Agenzia Vista) Napoli 20 gennaio 2019 Rivive a Napoli l'antica festa dei 'Fucarazzi' a ritmo di tammorre e fisarmoniche In contrada Oliva, a Napoli, rivive l'antica festa dei Fucarazzi. In collaborazione con il centro ReMida di Ponticelli e il Maestro Gabriele Borrellii dell'associazione culturale Tala Mahatma.. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev