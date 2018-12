Rogo rifiuti, Raggi: ''Ho letto articoli bizzarri, mia preoccupazione è che Roma sia pulita''

(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2018 Rifiuti Raggi Articoli bizzarri preoccupa Roma sia pulita La sindaca di Roma, Virginia Raggi, all'inaugurazione del "Ragusa Off" sul rogo del TMB: "Questa mattina ho letto dichiarazioni e articoli un po' bizzarri. Io dico questo: è andato a fuoco un impianto che gestiva un quarto dei rifiuti indifferenziati di Roma Capitale, e sulle cause dell'incendio c'è la magistratura che sta indagando. Bisogna risolvere il problema, sono preoccupata, la mia preoccupazione è che Roma sia pulita nel più breve tempo possibile" - e ha aggiunto - "Ho già sentito la cabina di regia che è stata istituita immediatamente dopo tra Ama, uffici tecnici del Comune e uffici tecnici della Regione. So che stanno lavorando anche oggi per trovare la soluzione è ovviamente per gestire questo quantitativo di rifiuti, queste tonnellate che fino a poco tempo fa erano di fatto lavorare all'interno dell'impianto". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev