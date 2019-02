Roma-Bologna, Di Francesco: "Prestazione non all'altezza"

(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2019 Roma-Bologna, Di Francesco non siamo stati all'altezza nel primo tempo, partite ravvicinate non aiutano La Roma trova tre punti importanti nel posticipo della ventiquattresima giornata di campionato di Serie A. I giallorossi hanno replicato il successo in Champions League, battendo per 2-1 il Bologna al termine di una partita tutt'altro che semplice. I felsinei, infatti, hanno messo alle corde i padroni di casa in più di una occasione, creando molti grattacapi alla retroguardia nel primo tempo. "Non siamo stati all'altezza nel primo tempo. Oggi è stato un passo indietro rispetto alla Champions League - ha dichiarato i Può succedere, nel calcio puoi vedere tutto e il contrario di tutto, specialmente quando giochi tante partite ravvicinate. Per questo io mi soffermo spesso sulla necessità di fare più cambi. Nel primo tempo abbiamo fatto errori tecnici banali, con il 4-2-3-1 siamo riusciti ad essere più aggressivi. Guardando il lato positivo nel secondo tempo si e' vista un'altra squadra". Nella ripresa, infatti, con un cambio di modulo, la Roma ha cambiato passo trovando i due gol decisivi con Alexander Kolarov su rigore e Federico Fazio. La palma di migliore in campo va, tuttavia, al portiere Robin Olsen che, con svariati interventi, ha sigillato il successo della Roma. "Olsen oggi è stato davvero bravo - lo elogia il tecnico - E' rientrato con grande efficacia e determinazione, dopo un periodo non brillante". Ora la Roma avrà qualche giorno per tirare il fiato, prima del prossimo, importante impegno in trasferta contro il Frosinone, per proseguire la caccia al quarto posto che garantirebbe l'accesso alla Champions League. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev