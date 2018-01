Romania, Viorica Dancila prima premier donna

Roma, (askanews) - La Romania ha il suo primo premier donna. È Viorica Dancila, 54 anni, il terzo premier in soli sette mesi. Il suo predecessore Mihai Tudose si è dimesso il 15 gennaio dopo uno scontro di potere interno al partito di governo socialdemocratico, in aperta polemica con il leader Liviu Dragnea, e il Comitato esecutivo ha nominato lei per l'incarico.Eletta per due volte all'Europarlamento e presidente dell'organizzazione Donne socialdemocratiche, Dancila sembra essere invece molto vicina al leader socialdemocratico."Aspetto la conferma con il voto del Parlamento - ha detto - per noi è importante portare avanti il programma di governo per il bene del Paese e dei romeni, per affrontare il 2018, l'anno del centenario della Grande Unione e per preparare la strada per il primo gennaio 2019, quando la Romania assumerà per la prima volta la presidenza di turno dell'Ue"."Mi congratulo con Viorica Dancila e le auguro di avere successo - ha aggiunto Dragnea - credo in lei e nelle sue capacità, è una donna molto competente".