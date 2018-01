(Agenzia Vista) Roma, 03 gennaio 2018 Sacchetti a pagamento e biodegradabili, c'e' chi si lamenta ma ormai e' legge, lo speciale Dal 1°gennaio è in vigore l'obbligo di utilizzare le bustine biodegradabili come imballaggio primario per i prodotti di gastronomia, macelleria, pescheria, frutta verdura e panetteria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev