Salone Nautico, il sindaco di Genova si commuove durante il discorso

(Agenzia Vista) Liguria, 20 settembre 2018 Candidiamo Genova a essere la capitale della blue economy a livello nazionale e europeo, abbiamo bisogno del sostegno del Governo, ma possiamo farcela". Lo dichiara il sindaco Marco Bucci all'inaugurazione del 58/mo Salone nautico. "Se guardiamo il mare davanti alla Fiera, capiamo perche' il Salone nautico si puo' fare solo qui a Genova, la citta' e l'evento sono due cose interconnesse, piu' passa il tempo, piu' lo dimostriamo, offriremo tantissimo ai visitatori", aggiunge. "Con il Salone nautico Genova dimostra che la citta' e' sempre grande, sa fare cose che altre citta' non riescono a fare, nonostante cio' che e' successo riesce a continuare il cammino di crescita per diventare il porto e la citta' piu' importante del Mediterraneo, e' li' dove vogliamo arrivare ed li' dove arriveremo", ha aggiunto Bucci. "Abbiamo dimostrato che nonostante la grande tragedia del ponte Morandi, con forza e coraggio i genovesi si sono uniti, non hanno fatto polemiche lavorando per organizzare un salone di successo. Ringraziamo tutti i visitatori perche' ci fanno un regalo, ci incoraggiano ad andare avanti", conclude Bucci / Courtesy Telenord.it Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev