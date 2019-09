(Agenzia Vista) Modena, 08 settembre 2019 Salvini a Modena: "Il voto in Emilia-Romagna sarà la giornata della libertà" "Il voto in Emilia-Romagna sarà la giornata della libertà". Così il leader della Lega Matteo Salvini, intervenuto in un comizio a Modena. /courtesy Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it