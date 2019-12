Salvini: "Grillo e Di Maio unici traditori, nessun mercato della vacche"

(Agenzia Vista) Vibo Valentia, 12 dicembre 2019 Salvini: "Grillo e Di Maio unici traditori, nessun mercato delle vacche" Dopo l'inaugurazione della sede della Lega a Catanzaro Matteo Salvini fa tappa a Vibo Valentia per la campagna elettorale delle regionali calabresi. Uno dei temi toccati dal leader del Carroccio è quello dell'immigrazione: “Uno dei temi su cui stiamo lavorando di più è l’immigrazione, non quella dei barconi stile Riace ma vogliamo incentivare i 4 milioni di calabresi che hanno lasciato la regione a tornare in Calabria aiutandoli con contributi, case e terreni. L’immigrazione che ci piace è quella dei calabresi che tornano in Calabria e non quella dei barconi”. Sulla possibile fuoriuscita di alcuni grillini dal M5s commenta: “Grillo e Di Maio hanno svenduto la loro coerenza, per salvare la poltrona hanno tradito gli ideali, al contrario la Lega è stata sempre coerente”. Fonte Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev