Salvini: Juncker e Ue diano risposta ferma su Claviere

Cernobbio (CO), (askanews) - "Chiedo a Junker, visto che siamo di prima mattina lo posso fare, di dare una risposta ferma a quella che è un'evidente presa in giro degli italiani e dei regolamenti europei". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in merito alla vicenda del nuovo sconfinamento della polizia francese a Claviere."Non so quanti altri immigrati siano stati scaricati dai francesi stanotte sulle strade e nei boschi. Questa è una cosa surreale - ha proseguito il vicepremier, a margine del forum Coldiretti - che ci siano commissari europei che ci diano lezioni: 'non dovete toccare la legge Fornero e dovete aprire porti e frontiere', mentre la Francia continua imperterrita a scaricarci decine di immigrati dai furgoni della Gendarmerie senza che a Bruxelles nessuno apra bocca".