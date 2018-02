Sanremo 2018, Baglioni: Bisogna prendersi responsabilita' e cambiare

(Agenzia Vista) Liguria, 10 febbraio 2018 "E' molto importante prendersi la responsabilità" delle proprie scelte, "in questo Paese, al di là delle idee e dei compiti, manca il fatto di dire: io rischio perché le cose, i beni comuni possano andare meglio". Lo dice Claudio Baglioni in conferenza stampa al Festival Sanremo, ribadendo di aver corso il rischio di accettare di occuparsi del festival e di cambiarlo. "Ho detto di no per quattro volte, poi ho pensato che in quei cinque giorni sarei dovuto scappare" _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev