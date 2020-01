Sardine, Santori: se perde sovranismo segnale importante

Bologna, 20 gen. (askanews) - Se alle elezioni in Emilia-Romagna del 26 gennaio perderà il sovranismo, questo sarà un "segnale molto importante" non solo per la politica italiana, ma anche per quella "europea e internazionale". Lo ha detto il leader del movimento delle Sardine, Mattia Santori, nella conferenza stampa a margine della manifestazione "Bentornati in mare aperto" organizzata a Bologna."La nostra speranza è che queste piazze si traducano in una partecipazione anche elettorale, siamo a un punto di svolta. Fra una settimana si capirà se siamo ancora destinati ad altri decenni di sovranismo digitale e squadrismo o si potrà aprire una nuova epoca di democrazia partecipata. Sarebbe un ottimo segnale di speranza".