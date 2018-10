Scuola, Bussetti: "Tetto per stranieri? Norme spesso oltreppassate con obiettivo dell'inclusione"

(Agenzia Vista) Venezia, 16 ottobre 2018 "Ci sono norme che in tante scuole vengono oltrepassate perché l’inclusione è uno degli obiettivi fondamentali della nostra istituzione scolastica. Il 30% di tetto risale a qual che anno fa, adesso le scuole non agiscono più da sole. Se sono d'accordo? Non sono un magistrato per me i ragazzi sono ragazzi". Queste le parole del ministro dell'Istruzione Marco Bussetti a margine margine della firma con la Regione Veneto alla Scuola Grande di San Rocco a Venezia per l'inserimento dell'insegnamento della cultura veneta nelle scuole. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it