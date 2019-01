(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2019 Shoah Mattarella Italiani rifiutino il male dell indifferenza Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Quirinale per le celebrazioni del Giorno della Memoria: "Noi italiani abbiamo il dovere morale" non solo i ricordare ma anche "di combattere, senza remore e senza opportunismi, ogni focolaio di odio, di antisemitismo, di razzismo, di negazionismo, ovunque esso si annidi. E di rifiutare, come ammonisce sempre la senatrice Liliana Segre, l'indifferenza: un male tra i peggiori". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev