New York,(askanews) - "La carneficina del regime siriano è resa possibile da Russia e Iran". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aprendo una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dedicata alla non proliferazione."Voglio ringraziare la premier May e il presidente Macron per la partnership forte dei loro paesi nei loro sforzi ad aprile scorso. Il massacro del regime siriano è resa possibile da Russia e Iran".