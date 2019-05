Spazio, lanciati in orbita i primi 60 satelliti di Space X

Cape Canaveral, 24 mag. (askanews) - La missione Starlink è ufficialmente partita: alle 4:30 (ora italiana) del 24 maggio il razzo Falcon 9 di Space X ha mandato in orbita i primi 60 satelliti della costellazione Starlink. Questi satelliti, ai quali nel tempo se ne aggiungeranno molti altri, per una flotta totale di 12mila, dovrebbero servire per portare internet in ogni angolo più remoto del pianeta. E' questa l'intenzione del progetto ideato da Elon Musk. Già per l inizio del 2020 dovrebbero essere numerose le aree coperte da Starlink, mentre per la copertura completa del servizio bisognerà attendere il 2027.