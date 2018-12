Spelacchio is back, Raggi: ''La tradizione continua''

(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2018 Raggi Albero e luminarie la tradizione contoinua L'accensione dell'albero di Natale di Roma allestito in piazza Venezia. L'abete ribattezzato "Spelacchio", come il suo predecessore del Natale 2017, è stato sponsorizzato da Neflix. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha fatto insieme ai bambini il contro alla rovescia per illuminarlo e ha concluso così: "Vi auguro una splendida serata e delle feste natalizie molto divertenti e serene" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev