Street-art a Dubai, museo a cielo aperto negli Emirati

Roma, (askanews) - All'ombra dei grattacieli e dei fastosi centri commerciali, c'è un quartiere popolare, a Dubai, dove la street-art di graffiti e murales diventa protagonista, trasformando così la capitale degli Emirati, vista da writers internazionali.E' un vero e proprio museo a cielo aperto: c'è un uomo a bordo di una barca, un bambino che corre per la strada e gioca spensierato. È il volto più popolare che offrono i writers di una Dubai diversa, ultramoderna, come solitamente viene presentata.Si tratta di un progetto finanziato dal governo e che vede protagonisti 16 artisti di strada, tra i quali il lituano Ernest Zacharevic, considerato al pari di Banksy."Abbiamo discusso sul modo in cui potevamo trasformare Dubai in un museo a cielo aperto - spiega Shaima Al-Suwaidi, direttrice del progetto - e abbiamo trovato quest'idea. I graffiti possono trasformare tutto un quartiere. Abbiamo scelto la via 2 dicembre per due ragioni: primo, perché è un crocevia nel centro di Dubai e secondo perché il 2 dicembre è importante per noi, è il nostro giorno nazionale"."Negli Emirati abbiamo tutto: dall'economia al turismo, passando per tante altre cose - prosegue la direttrice - ma oggi vogliamo riflettere sulla cultura del nostro paese in un modo innovativo e creativo".