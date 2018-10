(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2018 Studenti rispondono a Di Maio dopo manifestazioni "Incontriamoci e risolviamo problemi" Gli studenti hanno diffuso un video in cui rispondono all'invito di Luigi Di Maio di incontrarsi al ministero. "Incontriamoci e risolviamo i problemi a partire dall'alternanza scuola lavoro - hanno affermato gli studenti - e poi affrontare il tema dei costi troppo elevati per gli studenti. Saremo in mobilitazione permanente da lunedì". fonte Rete della conoscenza - Link Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it