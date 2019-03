(Agenzia Vista) Napoli, 06 marzo 2019 Stupro in stazione, De Luca: "Nessuna pietà per i colpevoli, in galera per l'eternità" "Trovo che un reato simili non trovi alcun tipo di giustificazione, per questo dico che non deve esserci alcuna pietà. Per me gli autori dello stupro possono restare in galera per l'eternità". Queste le parole di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, intervistato a margine di un convegno a palazzo Santa Lucia. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it