(Agenzia Vista) San Giorgio a Cremano (NA), 06 marzo 2019 Stupro in stazione, in centinaia alla fiaccolata di solidarietà a San Giorgio a Cremano (NA) Centinaia di persone, tra esponenti delle istituzioni e privati cittadini, hanno preso parte alla fiaccolata di solidarietà per la ragazza stuprata in un'ascensore della fermata di San Giorgio a Cremano della Circumvesuviana. I 3 presunti aggressori, individuati grazie alle telecamere di sorveglianza presenti in stazione, sono stati arrestati dalle forze dell'ordine. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it