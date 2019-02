Tajani: mi ricandido a presidenza per Ue più equilibrata

Roma, 1 feb. (askanews) - "Assolutamente si, se toccherà al Partito Popolare europeo avere la guida dell'Europarlamento mi ricandiderò all'incarico che ricopro oggi perché credo sia giusto avere un'Europa equilibrata in cui non comandino soltanto i francesi e i tedeschi, serve un'Europa ai cui vertici serve anche una presenza italiana. Una presenza fattiva, operativa che renda l'Europa più equilibrata", lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani a margine della presentazione della campagna per le europee stavoltavoto.eu. "Quest'anno Mario Draghi lascerà la guida della BCE, lascerà anche l'Alto rappresentante Mogherini. L'unico italiano che può occupare un ruolo, anche per un'Europa più equilibrata è l'attuale presidente. E' una questione politica, non personale":