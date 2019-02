(Agenzia Vista) Giulianova (TE), 02 febbraio 2019 Tav, Salvini: "Si farà, troveremo compromesso come sempre" "La Tav si farà, abbiamo bisogno di trasporti più veloci e che inquinino meno, troveremo un accordo come sempre". Queste le parole di Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, intercettato dai cronisti prima di un comizio per sostenere il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Abruzzo. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it