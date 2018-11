(Agenzia Vista) Caserta, 19 novembre 2018 Terra dei Fuochi, Conte: "Trovata intesa per provvedimento urgente" "Abbiamo trovato un'intesa per un provvedimento urgente per la Terra dei Fuochi". Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, durante la conferenza stampa al termine del vertice in Prefettura a Caserta per la Terra dei Fuochi. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it