(Agenzia Vista) Agnone (IS), 23 aprile 2018 Toma nuovo presidente Molise, concittadini del candidato M5s sconfitto: "Ci annettermo all'Abruzzo" C'è aria di sconfitta nella città dov'è nato e cresciuto Andrea Greco, candidato presidente della Regione Molise per il Movimento 5 Stelle, battuto da Donato Toma, neo presidente eletto tra le file del centrodestra. Un signore ha addirittura proposto un referendum per l'annessione all'Abruzzo dopo questa sconfitta dell'M5s. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev