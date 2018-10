(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2018 Tria cambia posto con Salvini in conferenza e scherza 'C'e' Crozza in sala' Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla legge di bilancio. La conferenza stampa con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio e il Ministro dell'Economia Giovanni Tria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev