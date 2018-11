Trump attacca giornalista Cnn: domanda stupida, ti tengo d'occhio

Roma, (askanews) - Il presidente Usa Donald Trump ha invitato i giornalisti a portare più rispetto nella "sacra" Casa Bianca per poi rifiutarsi rabbiosamente di rispondere alla domanda, che ha definito "stupida" di una giornalista.Abby Phillip, della Cnn, ha chiesto a Trump se vuole che il suo nuovo ministro della Giustizia fermi un'indagine potenzialmente esplosiva sulle presunte collusioni tra agenti russi e membri della sua campagna presidenziale 2016. Una questione che è sulle prime pagine di tutti i media di Washington da quando Trump ha lincenziato il ministro della Giustizia Jeff Sessions nominando al suo posto il capo di gabinetto Matthew Whitaker, che in passato ha espresso forti critiche verso l'inchiesta del procuratore speciale Robert Mueller. Parlando con i giornalisti mentre era in partenza per Parigi per la commemorazione della fine della Prima Guerra Mondiale, Trump si è rifiutato di rispondere a Phillip. "Che domanda stupida è questa, che domanda stupida. Ma ti tengo d'occhio. Fai un sacco di domande stupide" ha detto agitando un dito contro la giornalista.L'ultimo scontro tra Trump e i media che coprono la sua amministrazione arriva a due giorni dalla scenata contro il reporter della CNN Jim Acosta che il presidente ha definito "una persona terribile" e ha bandito dalla Casa Bianca.