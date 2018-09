Trump difende Kavanaugh: uno degli uomini migliori al mondo

Milano (askanews) - "A proposito di Brett Kavanaugh e non sto dicendo niente su nessun altro ma voglio dirvi, che lui è una delle migliori persone che voi avrete il privilegio di conoscere o incontrare", così Donald Trump è tornato a difendere durante un evento a Las Vegas Brett Kavanaugh, scelto da Trump come giudice della Corte Suprema e accusato dalla ricercatrice Christine Blasey Ford di aver tentato di stuprarla quando entrambi erano adolescenti."Una grande mente, un grande gentiluomo, con una impeccabile reputazione, è stato a Yale, ottimo studente. Noi dobbiamo lasciare andare le cose come vanno ma lui è una ottima, ottima persona" ha aggiunto, cercando di frenare le polemiche che lo stanno investendo.