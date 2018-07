Trump in Scozia, tra le proteste a Edimburgo e fuori dal resort

Turnberry (Regno Unito), (askanews) - Dopo le mega proteste a Londra, una grande manifestazione contro la visita del presidente americano Donald Trump nel Regno Unito è in programma a Edimburgo. "The Donald" è arrivato a Turnberry, in Scozia, venerdì sera per trascorrere il weekend nel suo resort di lusso. Fuori dall'edificio decine di poliziotti a cavallo e un gruppetto di manifestanti anti-Trump."Mi trovavo a George Square (Glasgow) l'altra sera, c'erano molti manifestanti. Credo che il sentimento anti-Trump sia molto forte in Scozia, soprattutto quando lui rivendica continuamente che sua madre veniva dalla Scozia, che allora faceva di lei un'immigrata in America, e sembra che lui non sia capace di capire questo fatto".La premier scozzese Nicola Sturgeon si è rifiutata di incontrarlo, tanto che il presidente americano è stato accolto all'aeroporto di Glasgow da un rappresentante del governo britannico.Su Twitter si respira invece il buon umore del presidente americano:"Sono arrivato in Scozia e rimarrò nel resort Trump Turnberry per due giornate di incontri, chiamate e spero un po' di golf, il tempo è bello e questo posto è incredibile".Dopo la Scozia, Trump volerà a Helsinki per l'incontro di lunedì con il presidente russo Vladimir Putin.