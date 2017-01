Trump: meno tasse per la classe media. Usa fuori dal Tpp

Washington (askanews) - "Stiamo per fare dei consistenti tagli alle tasse per la classe media e questo avverrà in modo massiccio".Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha promesso di tagliare decisamente le tasse e, come anticipato in campagna elettorale, ha anche firmato un ordine esecutivo per ritirare il Paese dalla Trans-Pacific Partnership (la Tpp), l'accordo di libero scambio firmato da Barack Obama nel 2016 con altri 11 Paesi del Pacifico, che il Congresso si era finora rifiutato di ratificare. Secondo i media americani, Trump darà inizio a negoziati commerciali con i singoli Stati che fanno parte della Tpp.Non solo: nel nome del protezionismo Trump ha anche giurato di riportare le attività manifatturiere negli Stati Uniti imponendo pesanti dazi per i gruppi industriali che si trasferiscono all'estero."Vogliamo iniziare di nuovo a realizzare qui i nostri prodotti - ha detto - non vogliamo importarli, vogliamproprio che siano fatti qui".Nel suo incontro alla Casa Bianca con i leader delle aziende americane attive nel settore manifatturiero, per rilanciare il "Made in Usa", il presidente si è definito anche "amico" dell'ambiente, ma ha spiegato che intende ridurre di "almeno il 70%" le regolamentazioni ambientali.Dicendo di essere disposto a incontrare le aziende "quando lo desiderano, magari anche ogni trimestre", Trump ha ripetuto di voler "rilanciare" il settore manifatturiero. Stando a quanto detto nell'incontro, lui punta a un "commercio giusto". Trump ha poi promesso un Paese migliore, più veloce e più giusto.Un altro ordine esecutivo dovrebbe a breve riguardare la rinegoziazione del North American Free Trade Agreement (il Nafta), l'accordo commerciale con i vicini Canada e Messico.