Tokyo, 27 mag. (askanews) - Il presidente americano Donald Trump, in Giappone per incontrare il premier Shinzo Abe, è stato il primo leader mondiale ad aver incontrato il nuovo imperatore giapponese Naruhito, dopo la sua incoronazione.Trump, insieme alla moglie Melania, è stato accolto dall'imperatore e dall'impeatrice Masako su un lungo tappeto rosso al Palazzo imperiale.L'imperatrice e la first lady erano entrambe vestite di bianco.